عن عمر يناهز 18 عاما.. وفاة نجل مايكل بالاك في حادث سير

توفي إيميليو نجل مايكل بالاك نجم فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب ألمانيا السابق، اليوم الخميس، عن عمر يناهز عن 18 عاما، في حادث دراجة نارية.

وذكرت صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية، أن إيميليو ابن نجم تشيلسي السابق مايكل بالاك ،توفي اليوم، الخميس، بعد أن انحرفت دراجته الرباعية إلى الوراء وسحقته خلال عطلة بالقرب من منزل لاعب كرة القدم الألماني في البرتغال.

سبب وقوع الحادث

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الشرطة البريطانية أكدت، إن الشاب نجل مايكل بالاك كان يسير على قطعة طريق غير مستوىٍ، مما تسبب في وقوع الحاديث، وسقوط الدراجة فوقه.

وأضافت الصحيفة، أن رجال الإنقاذ، حاولوا إنقاذ نجل مايكل بالاك، لكن جهودهم باءت بالفشل وتم إعلان وفاته في مكان الحادث.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم نقل جثة نجل مايكل بالاك إلى معهد الطب الشرعي، في مدينة سانتياجو دي كاسم البرتغالية، لتشريح الجثة.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن لم يصدر مايكل بالاك أي تعليق رسمي “حتى الآن” على وفاة ابنه “ إيميليو".