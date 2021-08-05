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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي: نتقدم ببطء ومصرون على تأليف الحكومة اللبنانية

ميقاتي وعون
ميقاتي وعون

أدلي نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف بتصريحات عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر بعبدا، قائلا إنّنا نتقدّم ببطء ومثابرون ومصرّون على تأليف حكومة رافعة.

وأضاف ميقاتي: "اللقاء كان له أهمية لا سيما بعد ما حصل أمس وأخذنا عبراً من الأمس ونشكر فرنسا والدول على مؤتمر الدعم الدولي الذين قالوا اعملوا حكومة ونحن جنبكم وساعدوا حالكم".

وتابع ميقاتي: وشدّدتُ للرئيس على ضرورة تشكيل حكومة ونكون نرتكب إثماً كبيراً إذا لم نسرع في ذلك وتقدّمنا اليوم في المشاورات ولو كان التقدم بطيئاً لكننا مثابرون ومصرّون على تشكيل الحكومة".

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واستطرد: "المرحلة صعبة جداً والانتخابات النيابية مهمّة، فأنا أسمع للجميع ولا انقلابات في لبنان ويجب أن نمرّ بالمراحل الدستورية حتّى الوصول إلى الانتخابات التي ستقرّر المستقبل في البلد، وألتزم بنزاهة الانتخابات التي ستحصل".


وواصل ميقاتي تصريحاته: "أيّ كلمة أقولها ستزيد من العراقيل ولن أقول أي شيء لتفادي "القال والقيل والعراقيل الإضافية، ولا حقيبة مرتبطة بطائفة أو مذهب دستورياً".

وتابع: "دستورياً، لا مهلة لرئيس الوزراء المكلف ولكن قلتُ ما قلتُه سابقاً من حسّي الوطني الذي يقضي انه "إذا في حدا غيري بيحب يحمل هيدا الحمل يتفضل ولا ألتزم بمهلة بل أسعى أن تكون هناك حكومة وقبلتُ التكليف كي أؤلّف وما جبت سيرة الاعتذار ولكن إذا أصبح الطريق مسدوداً أمامي لإيجاد فريق عمل متجانس للنهضة فسأخاطب اللبنانيين ولكن لم أرَ أي مشكلة حتى الآن".

وواصل تصريحاته قائلا: "هناك احتراف في الاحباط في لبنان وبلا إحباط بقى وهناك لقاء غداً مع الرئيس عون".

الحكومة اللبنانية الدستور الانتخابات الرئيس اللبناني ميشال عون الانتخابات النيابية نجيب ميقاتي

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