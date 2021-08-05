بمناسبة مرور 145 عاما على ميلادها.. الشوربجي: الأهرام قاطرة الصحافة المصرية والعربية

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مؤسسة الأهرام هي قاطرة الصحافة المصرية والعربية، وهي أهم الإصدارات علي المستوي العربي والعالمي.

وقال الشوربجي خلال احتفال مؤسسة الأهرام بمرور ١٤٥ عاما علي إصدار العدد الأول، أننا نتمني لمؤسسة الأهرام دوام التقدم والازدهار، مشيراً إلى أنه علي المستوي الشخصي من الصغر آثرت جريدة الأهرام في وعيه وثقافته وتربي علي جريدة الأهرام وإصدارتها المختلفة" مؤكدا انه غيور على مؤسسة الاهرام وداعم لها مشيرا إلى أنه منذ أن تولى المسؤلية ويعمل بكل جهد للنهوض بالمؤسسات .

وأضاف عبدالصادق الشوربجى أنه يدرك جيداً قدر مؤسسة الأهرام، فهي قاطرة الصحافة المصرية والعربية، وأنه يدرك غيرة أبناء الاهرام عليها، وأنه ربما يكون

أكثر غيرة علي مؤسسة الأهرام، وكان اهتمامه الأول منذ توليه المسئولية بمؤسسة الأهرام وكان أول لقاء له مع قيادات مؤسسة الأهرام،

واتفقوا علي العمل بروح الفريق في كل صغيرة وكبيرة".

وتابع إشتغلنا في ملفات كثيرة لم تفتح منذ سنوات، ولدينا تفاؤل أن بكرة أحسن بالعمل المتواصل، حيث كلفنا بمهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة" مشيرا الي أن الدولة تدعم المؤسسات الصحفية ب

٥٠ مليون جنيه لصرف المرتبات، والتي تصل تكلفتها سنوياً لنحو ١١٦ مليون جنيه شهرياً، معرباً عم أمله في عدم الاحتياج لاي دعم من أي جهة لان المؤسسات الصحفية مؤسسات قوية بأبناءها".

وشدد علي أهمية الإهتمام بالمحتوى الصحفي لانه هو أساس العمل، وهو المنتج الرئيسي للمؤسسات الصحفية".

وعقدت مؤسسة الأهرام احتفالية مصغرة اليوم بمناسبة مرور 145 عاًما على إصدار أول عدد بأقدم صحيفة مصرية وعربية، وهى «الأهرام»، التي صدر العدد الأول منها فى 5 أغسطس 1876، بعد ما يقرب من 8 أشهر على تأسيسها فى 27 ديسمبر.

وحضر الاحتفالية كلا من : المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام اليومي والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام ورئيس تحرير الأهرام المسائي، وعدد من قيادات مؤسسة الأهرام.

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