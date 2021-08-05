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رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا حول تخريج أول دفعتين من الطلاب المشاركين في مشروع مودة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة حول فعاليات تدريب أفواج الكوادر الطلابية بالمعاهد العليا والمتوسطة ضمن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف إعداد كوادر طلابية مدربة ليكونوا سفراء داخل معاهدهم لنشر مبادئ وأهداف المشروع.


وأشار التقرير إلى تخريج دفعتين لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة المشاركين ضمن الفوج الأول.
وشملت محاور تدريب الفوج عقد ندوات تعريفية بالمشروع شارك فيها د. راندة عباس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك ندوات حول الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والدينية للعلاقات الأسرية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تدريبية حول العمل التطوعي، والأنشطة الطلابية، وخطة العمل، وآليات تنفيذ المشروع داخل المعاهد.

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وعلى هامش تدريب الفوج تم تنظيم العديد من المسابقات الرياضية في كرة السرعة، والخماسي للشباب والفتيات، والشطرنج، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية ودوري المعلومات، وإقامة حفل فني بمشاركة الطلاب، وفى ختام فعاليات تدريب الفوج تم توزيع شهادات تقدير للمشاركين.


جدير بالذكر أن مشروع مودة يستهدف توعية الشباب بأهمية وقداسة العلاقة الزوجية وأهمية بناء أسرة سوية نفسيًا واجتماعيًا قادرة على تربية جيل جديد قادر على بناء مجتمعه بشكل سليم.

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