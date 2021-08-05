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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية: استحداث 15 تخصصًا طبيًا ضمن برنامج العيادات الخارجية بالأقصر

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استحداث 15 تخصصًا طبيًا جديدًا ضمن برنامج العيادات الخارجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي انطلقت بها المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري.

هيئة الرعاية الصحية: توفير خدمات صحية تتفق مع أحدث النظم الصحية العالمية

 

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان لها اليوم، إلى أن العيادات الخارجية المستحدثة بمستشفيات الهيئة في الأقصر، تشمل، عيادات (تشوهات عظام الأطفال، العمود الفقري، جراحات الأوعية الدموية، القلب المفتوح، الأشعة التداخلية، جراحات الرأس والرقبة، التصلب المتعدد MS، الجهاز الهضمي والمناظير، جراحات الوجه والفكين، جراحات القلب والصدر، جراحات المخ والأعصاب، جراحات الأطفال، جراحات عظام الأطفال، جراحات التجميل، إصابات ملاعب).

وأضافت الهيئة، أن استحداث هذه العيادات بمستشفيات الهيئة في الأقصر، إنما تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للهيئة بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وتماشيًا مع أحدث النظم الصحية العالمية التي توفر الخدمات والرعاية الطبية وفقًا للاحتياجات الصحية للأفراد، بما يضمن رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة وتحقيق أعلى نسب من رضاء المنتفعين.

ولفتت الهيئة، إلى أنه يمكن الكشف بالعيادات الخارجية في مستشفيات الهيئة بموجب خطاب التحويل من أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة، ومشيرة إلى أهمية العيادات الخارجية في تقليل فترة إقامة المريض بالمستشفى إذ يتم خروجه في وقت أقصر ليتابع تلقيه للعلاج في العيادات الخارجية بالمستشفى المعالج له، بما يسهم في الاستغلال الأمثل للطاقة التشغيلية للمستشفيات والحفاظ على الأصول واستدامة توفير الخدمات للمرضى بكفاءة وجودة عالمية.

الجهاز الهضمي محافظة الاقصر الهيئة العامة للرعاية الصحية التامين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي

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