عرض السنة.. خصم 75% على كورس التخسيس الذكي.. فيديو

قال كريم أكرم، خبير التغذية، إن هناك كورس تخسيس فعال يسمى الكورس الذكي ، مكون من كبسول ونقط وأعشاب، متابعا أن الفترة الحالية يتم تقديم بعض المحفزات والجوائز للمتابعين وهم الحزام الحراري المكون من ثلاث طبقات، الذي يعمل على حرق الوزن في أقصى وقت.



وأضاف "أكرم"، خلال استضافته ببرنامج "في إيد أمينة"، تقديم الإعلامية "أمينة شلباية"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "نقدم مع الحزام الحراري كريم التخسيس، بالإضافة إلى علبة كبسول هدية على الكورس الذكي للتخسيس، وهناك خصم 75% على الكورس وهو يعتبر عرض السنة".



وأشار إلى أن كل الحالات الصحية لا تتعارض مع الكورس وجميع الفئات العمرية"، متابعا: "كورس التخسيس يعمل على التخسيس بدون أي عمليات تجميل، والكورس الأساسي يعمل على تقليل الوزن بمقدار 20 كيلو في شهر واحد فقط".

وأوضح أن "الكبسول يعمل على حرق الدهون بشكل كبير جدا، تشبه الحرق الناتج عن الرياضة تماما"، منوها بأن الكبسولة تشبه ماكينة الحرق، تمثل ساعة ونصف رياضة، موضحاً أن الكبسولة تنقى الجسم من السموم الموجودة فيه.



خبير تغذية يكشف عن تفاصيل الكورس الذكي للتخسيس .. فيديو



قال خبير التغذية ، كريم أكرم ، إننا نوفر كورس تخسيس فعالا يسمى " الكورس الذكى"، مكون من "نقط" وأعشاب ، لافتا أن النقط تزيد من معدل الحرق بالجسم الضعيف.

وأضاف “ كريم ” ، خلال حواره ببرنامج "أكله العيلة" ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن الكبسولة تعمل على حرق الدهون بشكل كبير جدا ، يشبه حرق لعب الرياضة تماماً.

وأشار خبير التغذية ، إلى أن الكبسولة تشبه ماكينة الحرق ، تمثل ساعة ونصف الساعة رياضة، موضحاً أن الأعشاب تنقى الجسم من السموم الموجودة فيه.

وتابع خبير التغذية ، أن الكورس يتكون من 2 فيتامين سى ، مؤكداً أن الفيتامينات مهمة جدا لتقوية المناعة، إلى جانب كريم لشد الترهلات ومعالجتها .

