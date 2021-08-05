بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يهزم بولونيا "وديا"

فاز فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على بولونيا الإيطالي، في المبارة الودية التي جمعتهما، على ملعب كميل فورنييه في فرنسا، استعدادا للموسم الجديد.

افتتح ديوجو جوتا التسجيل مبكرا لفريق ليفربول في شباك بولونيا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وعزز السنغالي ساديو ماني تقدم ليفربول بهدف ثان، في الدقيقة 16.

ولعُبت المباراة 60 دقيقة فقط، ومن المقرر أن تقام مباراة آخرى بين ليفربول وبولونيا، مدتها 60 دقيقة أيضا، في السادسة مساء.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي تواجد النجم المصري محمد صلاح.

وبدأ ليفربول مباراة بولونيا بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد- ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر - كيتا - إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

يذكر ليفربول خسر، أن أمام نظيره هيرتا برلين الألماني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الخميس الماضي، على ملعب “تيفولي”.