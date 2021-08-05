بسبب مصروفات المدارس.. مواطن يحاول الانتحار من أعلى برج محمول بالدقهلية

حاول مواطن بمدينة الجمالية بـالدقهلية،اليوم الخميس، الانتحار من أعلى برج إحدى شركات الاتصالات بالمدينة بسبب ادعائه عدم قدرته سداد المصروفات المدرسية لأبنائه ومطالبته بإعفائهم منه.



وكان إخطار ورد لمأمور مركز الجمالية بصعود مواطن لأعلى برج إحدى شركات الاتصالات، مهددا بإلقاء نفسه من أعلى البرج والانتحار.



وبانتقال ضباط مباحث مركز الجمالية إلى مكان البلاغ وتبين وجود شخص أعلى برج الاتصالات يدعى، أحمد محمد صابر 39 عاما، لايعمل، والتفاوض معه أكد أن لديه ثلاثة أبناء بالمدارس ولا يستطيع دفع المصروفات الدراسية لهم، ويطالب بإعفاء أبنائه من المصروفات.



وأكد أن زوجته تطالبه بدفع مصروفات الدراسة وهو لا يعمل ولا يستطيع دفعها وتجمع عدد كبير من المواطنين حول المكان الموجود فيه البرج وسط دعوات الأهالى بعدم سقوطه من شدة الحرارة.



فيما تمكن ضباط المباحث بعد نصف ساعة من التفاوض معه من إقناعه بالنزول من أعلى البرج على أن يتم مخاطبة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لإعفاء الأبناء من المصروفات أو تدخل إحدى الجمعيات الخيرية لدفعها.