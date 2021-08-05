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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في كفر الشيخ

تشميع مراكز للدروس
تشميع مراكز للدروس الخصوصية

شهدت مدينتا الحامول وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملات مكبرة؛ لغلق مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على غلق وتشميع 3 سناتر للدروس الخصوصية، بحضور اللجنة المشكلة للمرور على الدروس الخصوصية، وتستمر الحملة في غلق السناتر حفاظا على صحة الطلاب.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة مكبرة لغلق سناتر الدروس الخصوصية أسفرت عن غلق 3 سناتر بالتنسيق مع الشرطة، وسيتم تعميم الحملات على قرى مركز الحامول.

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وفي سياق آخر، شهد بوغاز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، وصول الكراكة الهولندية "تحيا مصر" لنقلها لمصنع الرمال السوداء بالشركة المصرية للرمال السوداء لبدء أعمال التكريك.


وتعد الكراكة الهولندية «تحيا مصر» أول كراكة في العالم تعمل بالطاقة الكهربائية، تزن 550 طناً، صُممت خصيصاً لشركة الرمال السوداء، بطاقة إنتاجية 2500طن رمال سوداء في الساعة، وهي جزء مهم لعملية تكريك الرمال السوداء.

وتم شحنها على سفينة من ميناء روتردام الهولندي وصولاً لميناء الإسكندرية، ثم قطرها لمنطقة بوغاز البرلس، وتم سحبها إلى منطقة التفكيك على الأرض، وجارٍ تفكيكها، استعداداً لنقلها إلى مصنع الركاز لتجميعها، لبدء أعمال التنجيم.

كفر الشيخ الدروس الخصوصية محافظة كفر الشيخ سناتر الدروس الخصوصية اخبار المحافظات الحامول سيدي سالم

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