سبع صنايع .. أحمد حسن يبهر متابعيه في تجهيز الطعام

شارك الكابتن أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق متابعيه عبر حسابة بانستجرام بفيديو له وهو يقوم بالطبخ .



وظهر أحمد حسن من داخل المطبخ وهو يقوم بتجهيز الطعام وعلق قائلا: "‬‏هلا بالخميس بشكل جديد بعد صينية البطاطس بالفراخ طبق جديد من ال انتظرونا سبع صنايع والبخت زي الفل الحمد لله".



يذكر أن أحمد حسن، قال إن النادي الأهلي خاض أسهل نهائي في تاريخه لدوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز.

وقال أحمد حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "مواجهة كايزر تشيفز أسهل نهائي في تاريخ الأهلي، لكن ليست أسهل بطولة، لأنه تجاوز في مشواره مراحل سهلة وصعبة".

وأضاف "لا أعرف كيف وصل كايزر تشيفز للنهائي؟ إنه فريق بلا أنياب، إمكانياته محدودة، وبعد ربع ساعة اكتشفت أن البطولة محسومة والأمر بات سهلا. كايزر تشيفز وهو يدافع لا يغلق المساحات بشكل جيد، الأهلي اخترق كثيرا من معلول والشحات وأكرم وطاهر".