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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير الروسي: نتعاون مع مصر لتنفيذ انسحاب سريع للقوات الأجنبية من ليبيا

السفير الروسي في
السفير الروسي في القاهرة

أكد سفير روسيا بالقاهرة، جريجوري باريسينكو، أن موسكو تعمل عن كثب مع القاهرة؛ للتغلب على الأزمة في ليبيا، منوها بأن بلاده تدرك أن مصر جادة بشكل خاص في مواجهة عواقب الوضع الصعب في الدولة المجاورة لها والتي يربطها بها حدود برية طويلة. 

وقال باريسينكو، وفقا لبيان أصدرته السفارة الروسية في القاهرة اليوم الخميس، إن مصر وروسيا اتخذتا إجراءات سياسية ودبلوماسية منسقة العام الماضي، تمكنا من خلالها إلى حد كبير من إيقاف سفك الدماء منذ ما يقرب من عشر سنوات ومنع المسلحين من الاقتراب من مصر.

وأضاف السفير الروسي في القاهرة: “نواصل التعاون في مسألة الانسحاب السريع لجميع القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا، وفي الوقت نفسه، نتفهم بوضوح الحاجة إلى تنفيذه خطوة بخطوة بشكل متزامن في أجزاء مختلفة من البلاد؛ من أجل منع الهدنة الهشة من الحيلولة دون تحويل الوضع إلى مواجهة مسلحة جديدة”.

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