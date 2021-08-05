السيسي لـ منتخب اليد: مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة".

وتابع الرئيس السيسي قائلا:" إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي ..كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري.. شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".