محمد لطفي يستعرض لياقته البدنية برفع الأثقال

شارك الفنان محمد لطفي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بفيديو له وهو يمارس الرياضة داخل الجيم.

وظهر لطفي وهو يرفع أوزان ثقيلة وعلق قائلا " ‬‏يلا يا شباب مين جامد وعنده قوة تحمل الملاكم".





يذكر أن الفنان محمد لطفي قال إنه سيخوض تجربة البطولة المطلقة في عمل سينمائي جديد قريبا، رافضا الكشف عن اسمه؛ لحين الاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أنه يفاضل كذلك بين عدد من الأعمال الدرامية، وسيحسم أمر مشاركته في الدراما التليفزيونية بعد الانتهاء من قراءة السيناريوهات الخاصة بها.

وعبر محمد لطفى عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بين السما والأرض"، والذى خاض به ماراثون الدراما الرمضانية لهذا العام، لافتا إلى أن التحضير الجيد للعمل ساهم في نجاحه، واصفا المخرج محمد العدل بأنه مخرج كبير باعتباره أحد المنتمين لمدرسة الواقعية التي تضم كبار المخرجين، ومن أبرزهم عاطف الطيب.

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