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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجديد تعيين الدكتور شريف فاروق رئيسًا لـ الهيئة القومية للبريد

الدكتور شريف محمد
الدكتور شريف محمد فاروق

صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور شريف محمد فاروق رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتباراً من 21 يوليو 2021.


ويمتلك الدكتور شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تصل إلى نحو 30 عاما في إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفي البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.


وشغل الدكتور شريف فاروق منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعي منذ مارس 2017، استطاع خلالها قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل في البنك المصري الخليجي بالقاهرة خلال الفترة من 2006-2007 حتى فبراير 2017، وكذلك في البنك الوطني للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبوظبي الإسلامي) خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل في البنك المصري الأمريكي – القاهرة (كريدي أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.


وحصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس في 1987، كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) في 2009، ودكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف محمد فاروق الدكتور عمرو طلعت البنوك

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