قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا نحتاج في مصر إلى الرأي والرأي الآخر، مضيفا:" هناك فارق كبير بين التشكيك في مؤسسات الدولة واستهداف الكيان الوطني وبين التعبير عن الآراء ".



وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار "المذاع على قناة " صدى البلد “، أن كل مواطن من حقه أن يعبر عن رأيه طالما يخدم المصلحة الوطنية ”.

وتابع مصطفى بكري :" مفيش أوطان تقف على قدميها دون الاستناد للقانون والدستور في كل شيء"، مضيفا:" الرئيس السيسي تحدث على انه لا يرفض الاختلاف في الآراء في مختلف القضايا والملفات في إطار الحرص على المصلحة الوطنية".

رسائل الرئيس السيسي



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يرحب بأي رأي مختلف، مشيرًا إلي أن أي إجراء يتم اتخاذه ونحن مستقرون، وأن النظام الذي يريد الإصلاح لا يصدر قرارات بها استثناءات، مضيفًا: "عايزين نحقق السلامة لبلدنا.. فيه قياس حقيقي لقدراتنا وأي حد له رأي مختلف مرحب به".

وأضاف الرئيس السيسى- فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحرري رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية :"طالما أديتولي المسئولية شيلوا معايا".

وقال الرئيس السيسى:"أرجو أن يكون فهمنا لتنظيم دعم رغيف العيش أرجو أن يصل إلى الناس ولا يتم إساءة استخدامه بأننا نهدف إلى نقلة كبيرة قوى في الأسعار ..احنا بنتكلم بس نعمل شكل متوازن حتى نستطيع توفير 8 مليارات للتغذية المدرسية".

