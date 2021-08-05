عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: مفيش أوطان تقف على قدميها دون الاستناد للقانون والدستور

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا نحتاج  في مصر إلى الرأي والرأي الآخر، مضيفا:" هناك فارق كبير بين التشكيك في مؤسسات الدولة واستهداف الكيان الوطني وبين التعبير عن الآراء ".


وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار  "المذاع على قناة " صدى البلد “، أن  كل مواطن من حقه أن يعبر عن رأيه طالما يخدم المصلحة الوطنية ”.

 

وتابع مصطفى بكري :" مفيش أوطان تقف على قدميها دون الاستناد للقانون والدستور في كل شيء"، مضيفا:" الرئيس السيسي تحدث على انه لا يرفض الاختلاف في الآراء  في مختلف القضايا والملفات في إطار الحرص على المصلحة الوطنية".

 

رسائل الرئيس السيسي 


قال  الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يرحب بأي رأي مختلف، مشيرًا إلي أن أي إجراء يتم اتخاذه ونحن مستقرون، وأن النظام الذي يريد الإصلاح لا يصدر قرارات بها استثناءات، مضيفًا: "عايزين نحقق السلامة لبلدنا.. فيه قياس حقيقي لقدراتنا وأي حد له رأي مختلف مرحب به".

 

وأضاف الرئيس السيسى- فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحرري رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية :"طالما أديتولي المسئولية شيلوا معايا".

 

وقال الرئيس السيسى:"أرجو أن يكون فهمنا لتنظيم دعم رغيف العيش أرجو أن يصل إلى الناس ولا يتم إساءة استخدامه بأننا نهدف إلى نقلة كبيرة قوى في الأسعار ..احنا بنتكلم بس نعمل شكل متوازن حتى نستطيع توفير 8 مليارات للتغذية المدرسية".
 

بكرى الرأي مصطفى بكري الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

سفير روسيا: أكثر من 100 حدث مشترك بين موسكو والقاهرة بحلول ربيع 2022

العراق.. ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال

سميرة عبد العزيز مهاجمة السوشيال ميديا : دي نميمة ومليش علاقة بها

حبس رئيس اتحاد كرة قدم دولة عربية بعد وفاة لاعب بـ الملاريا

بكري ناعيا حسب الله الكفراوي: شخصية وطنية دافع عن 30 يونيو

أمطار رعدية.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية خلال هذه الفترة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

كما نشر صدى البلد| الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

الفائز يتأهل لكأس العالم.. الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر الإفريقي لكرة اليد رسميا

بسبب التحرش.. فرح الزاهد: تسببت في منع دخول سائح عربي لمصر

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

عن عمر يناهز 18 عاما.. وفاة نجل مايكل بالاك في حادث سير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

فيديو

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

اﻟﻤﺰﻳﺪ