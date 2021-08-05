وزارة الزراعة توضح فوائد التحول لنظام الري الحديث ..فيديو

كشف الدكتور حسن شمس، مدير وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة، تفاصيل بروتوكول التعاون المشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلي الري الحديث.

وقال "شمس"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "يتم الإعداد للبروتوكول منذ فترة للتحول من نظام الري بالغمر إلى نظام الري الحديث"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة للمبادرة القومية لتطوير الري.



وأضاف: "نظام التحول للري له أهمية كبيرة ستعود على المزارعين من أهمها زيادة الإنتاج بطرق مباشرة، وتوفير الأرض الزراعية نتيجة إحلال القنوات الترابية بمواسير مدفونة يمكن الزراعة فوقها مباشرة، إضافة إلى زيادة الانتاجية بسبب توزيع المياه على منطقة البذور، فضلا عن توفير 50% من الأسمدة المستخدمة في الزراعة".



وأشار مدير وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة، إلى أن بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه اليوم يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن البروتوكول يأتي لتوفير القروض للمزارعين، ويتم تسديده خلال 10 سنوات، مردفا أن الدولة تتحمل الفوائد وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات للمزارع المصري سواء من خلال مشروع تبطين الترع أو رفع كفاءة استخدام الري الحقلي من 50% إلى 60%، من أجل زيادة دخل المزارع، مردفا أن من فوائد المشروع توفير استخدام الأسمدة وتوفير الطاقة المستخدمة، وتقليل نمو الحشائش الضارة وتقليل العمالة المستخدمة، وهي أمور لها مردود اقتصادي ينعكس على المزارع المصري.



مدبولي يشهد التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلي الري الحديث.



ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد إيهاب، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاعات الدعم، وذلك بحضور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.



وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلي أن بروتوكول التعاون هذا يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة، وبناءً على ما توفره الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري والبنوك التابعة له من فرص تمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية، وفي ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية لدعم وتنمية مشروعات تحديث منظومة الري، سواء الوزارات ذات الصلة أو البنوك الرائدة في الجهاز المصرفي التي لها باع في تمويل هذا النوع من المشروعات.

