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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رحلة جوية إلى الولايات المتحدة

بسبب لوحة فنية غريبة..استنفار أمني في مطار ألماني وإستدعاء لقوات المفرقعات

استنفار امنى
استنفار امنى

أدت منحوتة فنية غير ضارة على شكل قنبلة يدوية في حقيبة أثناء رحلة جوية إلى الولايات المتحدة إلى تشكيل فريق لإبطال مفعول القنابل بمطار فرانكفورت بألمانيا.


وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية أن موظف مناولة الأمتعة اكتشف القنبلة اليدوية المزعومة خلال مرورها على جهاز الكشف بأشعة إكس.


وطوقت الشرطة المنطقة. ولم تتمكن الطائرة التي كانت موجودة على مدرج المطار من الإقلاع إلى واشنطن بعد تأخير ساعة ونصف الساعة تقريبا بسبب الحقيبة.


وأشارت الشرطة إلى أن فرق التخلص من المفرقعات تمكنت سريعا من توضيح الموقف.
وذكرت الشرطة أن المنحوتة لم تكن صالحة للاستخدام كقنبلة يدوية.


وقالت الشرطة إن ذلك لم يشكل خطرا في أي وقت، وان الإجراءات كانت إحترازية فقط لحين التأكد من امان الركاب والأمتعة.


من جانبه، تمكن صاحب الحقيبة وهو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 60 عاما من السفر بعد ذلك إلا أن الشرطة قالت إن أمتعته ستتبعه الى الولايات المتحدة لاحقا.

فنية بألمانيا فرانكفورت القنابل الولايات المتحدة رحلة قنبلة اخبار منوعات

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