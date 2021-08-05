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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لجنة المصالحات بقنا: جهودنا تستهدف وقف نزيف الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية

قضية الثأر
قضية الثأر

قال عبد المعطي أبو زيد عضو لجنة المصالحات بقنا، إن جهود لجنة المصالحات  تستهدف وقف نزيف الدماء نتيجة قضايا الثأر  بين العائلات والقبائل .

وأضاف عبد المعطي ابو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “ حقائق وأسرار ” المذاع على قناة “ صدى البلد ”، :"   عقلاء وأعضاء مجلس نواب مثل مصطفى بكري يشاركون مع لجنة المصالحات  لإتمام المصالحة بين  العائلات المتخاصمة ".
 

ومن جانبه قال احمد الكلحى عضو لجنة المصالحات بقنا :" مرجع لجان المصالحات هو القانون والقانون العرفي يسير جنبا إلى جنب مع القانون، وهناك تقبل من  الناس  لدور لجان المصالحات في إنهاء الخصومات الثأرية ".

 

قضية الثأر 


قال الإعلامي مصطفى بكري، إن  قضية الثأر  أثرت على أهالينا في الصعيد، مضيفا:" الثأر لم يتوقف منذ عشرات السنوات وجرائم الثأر تحصد أرواح بريئة وتدمر مستقبل  أسر كاملة ".


وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار  "المذاع على قناة " صدى البلد "، ان  الثأر ينشر الرعب والفزع في القرى والنجوع وتحول مناطق  الثأر إلى جحيم ".

 

وتابع  بكري :"  الثأر يدمر أجيال وينسف خطط التنمية ويدمر شباب في عمر الزهور  ".

 

وأكمل مصطفى بكري :" الثأر يخالف كل الاديان السماوية والخصومات الثأرية آفة في بلادنا وتسقط أمامها كل المحاولات التنمية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها ، والأمن يتحمل المسؤولية الكبرى في الدفاع والمواجهة وفض المعارك والنزاعات الثأرية وإجراء مصالحات بين العائلات المتخاصمة ".
 

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