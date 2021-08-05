الزراعة: مبادرة الري الحديث ترفع الكفاءة الزراعية إلى 80%

أكد الدكتور علي إسماعيل عضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة، أن مبادرة الرى الحديث أول مرة تحصل على اهتمام القيادات السياسية والتنفيذية المعنيين -الرى والزراعة والبنك المركزى- وتساعد المزارعين فى الحصول على القروض لعشر سنين وتتحمل الدولة الفائدة.

وأكد علي إسماعيل خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أننا نريد أن نرتقي بالخدمات والمزارع المصرى سواء فى منظومة الترع أو استخدام الري الحديث ورفع الكفاءة من 50% إلى 80% وتحديث منظومة الري بالرش أو التنقيط مما يوفر الماء وزيادة لدخل المزارع.

وأكد علي إسماعيل أن الرى الحديث يفيد فى زيادة الدخل ويقلل العمالة ويوفر الأسمدة والطاقة المستخدمة ويقلل الحشائش ويوفر الوقت حيث يكون الفرق بين الطريقة الحديثة والقديمة من ساعتين لنصف ساعة ويقلل التلوث.

وأظهر أن الوضع العام للسكان في تزايد ووصلنا ل100مليون وكيف أن الحكومة ترفع من كفاءة الماء للحصول على أعلى إنتاج وكذلك نوفر الماء للوصول إلى 4 ملايين فدان في استصلاح الأراضي.

وأكد أن وزارتي الزراعة والرى لديهما دعم فنى وأفراد ويعملون مع المزارع ويستفيدون في المواقع البحثية والتخطيط وكذلك التدريب المستمر على نظام الرى وتوفير فرص العمل للشباب.

