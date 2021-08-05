أوفر دوس تنهي حياته.. مصرع عاطل تناول جرعة مخدرات زائدة بالقليوبية

لقى عاطل مصرعه إثر تناول جرعة مواد مخدرة زائدة فى القليوبية و تم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز طوخ يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بقرية دندنا التابعة لدائرة المركز يفيد بالعثور على جثة لشاب " ع.م.ع" ٢٩ سنة بمقابر القرية.



انتقلت على الفور قوات الأمن وبالفحص تبين أنه أثناء تناول جرعة مواد مخدرة زائدة لقى مصرعه ووجد بملابسه حقن ومواد مخدرة وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى ، قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الكلية فى القليوبية تجديد حبس ر. س الزوجة المتهمة بقتل زوجها قبل عيد الأضحى المبارك 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 7157 لسنة 2021 جنايات طوخ، والتي تباشر تحقيقاتها نيابة طوخ، تحت إشراف المستشار طاهر غنيم رئيس النيابة.



أكدت المتهمة خلال التحقيقات التى أجريت معها انها مكنتش تقصد قتل زوجها مضيفة انها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع أسرتها ولكن خلافا نشب بينها وبين زوجها بسبب مصروف العيد إذ طالبته بمبلغ مالي إضافي لمستلزمات العيد ولكنه رفض ونشبت بينهما مشاجرة فحاول التعدي عليها فدافعت عن نفسها بسكين كان في يدها خلال تواجدها في المطبخ لتسدد له طعنة نافذة ليسقط على الأرض ويلقى مصرعه في الحال.



وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.



انتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، و بالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين "ر. س" 25 سنة ربة منزل وزوجها "م أ. ع" 28 سنة محاسب على مصروفات المنزل تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا أثناء وقوفها في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة سكينًا وطعنت الزوج في صدره، ليسقط على الفور جثة هامدة وتم نقل الجثة الى المستشفى وألقى القبض على الزوجة وتحرر محضر بالواقعة.



وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه قتيل طوخ متزوجان منذ قرابة الـ4 سنوات ولديهما طفلان وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.