17.8 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة المصرية في أسبوع

بلغ إجمالي قيمة تداول البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 17.8 مليارجنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2791مليون ورقة منفذة على 312 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول البورصة المصرية قدرها 17.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3250 مليون ورقة منفذة على 303 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم في البورصة المصرية على 56.29 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 43.71 % خلال الأسبوع.

ربح رأس المال السوقي في البورصة المصرية نحو 4.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عتد مستوى 706.4 مليار جنيه مقابل 701.6 مليار جنيه.

النقل والشجن أكثر القطاعات ارتفاعا في البورصة

وتصدر قطاع خدمات النقل والشحن قائمة القطاعات الأكثر ارتفاع بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 6.3% تلاه قطاع مواد بناء بنسبة 6.1% تلاه قطاع طاقة وخدمات مساندة بنسبة 3% ثم قطاع موارد أساسية بنسبة 3% ثم قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بنسبة 2.4%.