6 جيجا رام.. التابلت المصري الجديد ينافس المنتجات العالمية.. فيديو

كشفت حنان سعيد مدير إنتاج قسم الحاسبات بمصنع الإلكترونيات، عن مواصفات جهاز التابلت المصري الجديد.

وقالت حنان سعيد في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد": "بدأنا في إنتاج التابلت الجديد وسينزل الأسواق خلال شهر من الآن".

وأضافت حنان سعيد أن مواصفات التابلت المصري: الكاميرات الأمامية 5 ميجا بيكسل والخلفية 16 ميجا بيكسل والذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، وسرعة الرام 6 جيجا رام، وتلك تعتبر سرعة مميزة في التابلت".

وتابعت حنان سعيد: "نهتم بالمكون المحلي داخل التابلت المصري ونحاول توطين الصناعة بزيادة المكونات المحلية في التابلت، ففي قسم التجميع السطحي يتم تصنيع بوردة التابلت بالكامل".

وأشارت حنان سعيد إلى أن الطاقة الإنتاجية حوالي 1000 تابلت خلال الوردية الواحدة من الساعة 8 صباحا وحتى 3.30 عصرا، مضيفة: "نعمل على إعادة الثقة لدى المصريين في المنتج المصري والتخلي عن عقدة الخواجة لأن المنتج المصري يضاهي المنتجات العالمية".

