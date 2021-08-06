صدمة العمر .. زوج و زوجة يكتشفا كارثة في منزلهما الجديد

انتقل زوج وزوجة في بنسلفانيا لمنزلهما الجديد، و الذي قاما بإختياره بعناية بعد عناء شديد، و كانا يريان أنهما أذكياء في إختيارهما لذلك المنزل الكبير بالسعر الزهيد الذي دفعاه مقابل شراء المنزل، حتى اللحظة التي اكتشفا فيها الخدعة الكبيرة.



حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" فإن، سيدة تدعى "سارة ويفر"، و زوجها قررا أن يشتريا منزلا جديد، و بعد شقاء و عناء طويل تمكنوا من الوصول إلى منزل أحلامهما من حيث الشكل والمساحة و التكلفة و قاما بشراؤه حتى دون أن يقوما بزيارة له قبل الشراء لشدة إعجابهم بسعره "الرخيص" من وجهة نظرهم.



قالت السيدة "سارة"، أنها كانت في غاية السعادة حتى اللحظة التي دخلت في المنزل و بدأت بشرتها تتعرض للدغ من النحل الذي يسكن المنزل ، بدأت تشعر بشئ ما غير طبيعي فإن اللدغات تزيد مع كل ساعة في المنزل.



قامت السيدة و زوجها بإستدعاء خبير في تربية النحل، ليخبرهما كيفية التخلص من النحل الذي يسكن المنزل، إلا أنه صدمهما و قال أن النحل يسكن في شقوق جدان المنزل و يبدو أن المنزل به خلية نحل منذ أكثر من 30 عاما .



صدم الزوج و الزوجة صدمة عمرهما، و كتبا على موقع لجمع التبرعات أنهم يرغبون في مساعدة من المواطنين في دفع نفقات التخلص من خلايا النحل لأنها تفوق قدراتهما المادية .