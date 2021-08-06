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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة العمر .. زوج و زوجة يكتشفا كارثة في منزلهما الجديد

زوج و زوجة يكتشفا
زوج و زوجة يكتشفا كارثة في منزلهما الجديد

انتقل زوج وزوجة في  بنسلفانيا لمنزلهما الجديد، و الذي قاما بإختياره بعناية بعد عناء شديد، و كانا يريان أنهما أذكياء في إختيارهما لذلك المنزل الكبير بالسعر الزهيد الذي دفعاه مقابل  شراء  المنزل، حتى اللحظة التي اكتشفا فيها الخدعة الكبيرة. 


حسب ما ورد في صحيفة " ديلي  ميل" فإن، سيدة تدعى "سارة ويفر"، و زوجها قررا أن يشتريا منزلا جديد، و بعد شقاء و عناء طويل تمكنوا من الوصول إلى منزل أحلامهما من حيث الشكل والمساحة و التكلفة و قاما بشراؤه حتى دون أن يقوما بزيارة له قبل الشراء لشدة إعجابهم بسعره "الرخيص" من وجهة نظرهم. 

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قالت السيدة "سارة"، أنها كانت في غاية السعادة حتى اللحظة التي دخلت في المنزل و بدأت بشرتها تتعرض للدغ من النحل الذي يسكن المنزل ، بدأت تشعر بشئ ما غير طبيعي فإن اللدغات تزيد مع كل ساعة في المنزل. 


قامت السيدة و زوجها بإستدعاء خبير في تربية النحل، ليخبرهما كيفية التخلص من النحل الذي يسكن المنزل، إلا أنه صدمهما و قال أن النحل يسكن في شقوق جدان المنزل و يبدو أن المنزل به خلية نحل منذ أكثر من 30 عاما . 


صدم الزوج و الزوجة صدمة عمرهما، و كتبا على موقع لجمع التبرعات أنهم يرغبون في مساعدة من المواطنين في دفع نفقات التخلص من خلايا النحل لأنها تفوق قدراتهما المادية .

زوجة منزلهما الجديد عناء المنزل الكبير خدعة

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