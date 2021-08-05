هل يدخل التابلت المصري سوق التصدير للعالم؟.. فيديو

قالت نهال سلامة مدير قطاع الجودة بمصنع الإلكترونيات، إنه يتم التدقيق في تطبيق معايير الجودة والمواصفات العالمية لإنتاج التابلت واللاب توب والمنتجات الالكترونية داخل المصنع".



وأضافت سلامة في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك حوكمة على كافة قطاعات الإنتاج وهناك تفتيش بصفة دورية على خطوط الانتاج ويتم إجراء اختبارات للتأكد من جودة وفعالية تصميم التابلت ".

وتابعت :" يتم إجراء اختبارات على جودة صورة التابلت وسرعة الاستجابة للمستخدم، ويتم متابعة كافة خطوط الإنتاج كي يخرج منتج منافس وبقوة ".

وتابعت :" نسبة التدخل البشري في مراحل تصنيع التابلت لا تتعدى 20 % فقط ولكن يتم تصنيع التابلت بشكل مميكن والكتروني كامل"، مضيفة:" نهتم بدورات التدريب المتواصل على مستوى الفنيين والمهندسين خاصة وأن صناعة الإلكترونيات سريعة ومتطورة بشكل كبير في العالم ".

ولفتت نهال سلامة :" نعمل على توفير جودة مع سعر مناسب كي ينافس التابلت المصري المنتجات العالمية، كما نوفر خدمة ما بعد البيع "، مضيفة:" أتوقع أن يغطي التابلت المصري التعليم المصري، ونسعى إلى التصدير إلى الخارج ولدينا فرص تصديرية ونأمل أن يلقى التابلت المصري رواجا في العالم كله ".