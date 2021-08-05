أخبار الزمالك|كارتيرون يوجه رسالة للاعبين قبل لقاء المحلة.. عرض الإدارة لضم نجمي دجلة.. خليفة فرجاني ساسي

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي :-



حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس.



خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

تنتظر الجماهير المصرية، قمة كبيرة في كرة اليد حينما يلعب الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي.



تقدم مسئولو نادي الزمالك بعرض رسمي لإدارة نادي وادي دجلة، يطلب فيه النادي الأبيض ضم ثنائي الوسط محمد عبد العاطي ومحمد هلال بنهاية الموسم الجاري، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه الثنائي مع الفريق.



أكد النجم أحمد حسام ميدو٬ أن محمد عبدالعاطي٬ لاعب خط وسط فريق وادى دجلة٬ مميز للغاية٬ موضحا بأنه أول من منحه الفرصة عندما كان يتولى تدريب الفريق الدجلاوي.