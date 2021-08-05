عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارة مصر تنقل تهنئة الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد للجالية في كندا

سفارة مصر في كندا
سفارة مصر في كندا

نقلت السفارة المصرية في كندا تهنئة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للجالية المصرية المسلمة في الدولة بمناسبة العام الهجري الجديد .1443

 

ووفقا لـ بيان نشرته السفارة اليوم الخميس، أهدت تحياتها لأبناء الجالية المصرية في كندا كما بعثت بنص برقية التهنئة الموجهة من الرئيس السيسي إلى الجاليات والمصرية المسلمة بمناسبة الاحتفال ببدء العام الهجري الجديد.

 

وجاء نص تهنئة الرئيس السيسي، والذي نقلته سفارة مصر في اوتاوا على النحو التالي: 
الاخوة والاخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري 1443 .. أدعو الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم و الازدهار.

 

وأعربت سفارة مصر في اوتاوا عن صدق التهنئة لأعضاء الجالية المصرية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد .1443

ترشيحاتنا

نشرة التحقيقات|متى تتوقف إسرائيل عن استباحة الأراضي العربية؟|145 عاما على ميلاد الأهرام

أخبار الرياضة .. الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

الأولمبية المصرية: منتخب إسبانيا فى المتناول.. على لاعبي مصر حصد البرونزية

نشرة أخبار العالم|دولة عربية تمنع صلاة الجمعة.. قرارات جديدة للرئيس التونس.. السودان تشتري الكهرباء من إثيوبيا

سعيد الكعبي:وانت ماشى مع مصري امشى فاتح صدرك مفيش بديل عن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

سعر الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس 5 - 8 - 2021

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

محافظة الجيزة:غلق كلي للطرق والمحاور المؤدية لخط سير موكب مركب الملك خوفو

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

فيديو

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ