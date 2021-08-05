سفارة مصر تنقل تهنئة الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد للجالية في كندا

نقلت السفارة المصرية في كندا تهنئة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للجالية المصرية المسلمة في الدولة بمناسبة العام الهجري الجديد .1443

ووفقا لـ بيان نشرته السفارة اليوم الخميس، أهدت تحياتها لأبناء الجالية المصرية في كندا كما بعثت بنص برقية التهنئة الموجهة من الرئيس السيسي إلى الجاليات والمصرية المسلمة بمناسبة الاحتفال ببدء العام الهجري الجديد.

وجاء نص تهنئة الرئيس السيسي، والذي نقلته سفارة مصر في اوتاوا على النحو التالي:

الاخوة والاخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري 1443 .. أدعو الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم و الازدهار.

وأعربت سفارة مصر في اوتاوا عن صدق التهنئة لأعضاء الجالية المصرية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد .1443