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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طالب بـ"علوم طنطا" يسجل براءة اختراع في مجال علاج السرطان

طالب بـعلوم طنطا
طالب بـ"علوم طنطا" يسجل براءة اختراع في مجال علاج السرطان

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، تسجيل الطالب ‏عبد المنعم أحمد عايد بكلية العلوم بالجامعة، براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمي في مجال علاج السرطان.

أشاد رئيس جامعة طنطا بكفاءة طلاب جامعة طنطا وخبراتهم وأبحاثهم المتميزة في العديد من العلوم، التي تُسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وخدمة المجتمع .

وقال الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة طنطا، إن ‏الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية ‏البحث العلمي والتكنولوجيا استقبل اليوم الطالب عبد المنعم عايد عضو نادي العلوم ‏والمنسق الطلابي لنادي العلوم بجامعة طنطا وقدم له التهنئة وأثنى علي ابتكاره.

 

وقال الطالب، إن فكرة براءة الاختراع تقوم على تخليق مواد ‏كيميائية ذات صفات جديدة تستهدف قتل الخلايا السرطانية وخاصة الجذعية والتى لها دور كبير فى نمو الورم مرة أخرى.

وأشار المخترع إلى أن هذه التقنية الجديدة تعطى مزيدًا من الأمل لمرضى السرطان بما يسمح بعلاج عدد أكبر من المرضى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يتم إجراؤه بالتعاون بين مركز التميز لأبحاث السرطان ومعمل الكيمياء العضوية بكلية العلوم بجامعة طنطا.

وأشاد بهيئة الإشراف على المشروع والتى تضم كل من الدكتور أحمد البربري أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم، الدكتور محمد لبيب سالم أستاذ علم المناعة بكلية العلوم، الدكتورة فاتن محمود عتلم أستاذ مساعد الكيمياء النظرية بكلية العلوم، الدكتور حازم الخولي مدرس مساعد الكيمياء العضوية بكلية العلوم، مشيدًا كذلك بجهود ‏الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف محمد القصير￼ ‏لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية.

جامعة طنطا براءة اختراع كلية العلوم الزراعة تسجيل مركز البحوث

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