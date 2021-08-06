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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عكاشة: التأييد الشعبي الكاسح شكل درع حماية لقرارات الرئيس التونسي

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التجربة التجربة المصرية للتعامل مع الإخوان لبيت بعيدة عن ذهن الرئيس التونسي، معقبا: "محاولة إرهاب المواطنين في ذهن الرئيس التونسي".

وأضاف"عكاشة"، خلال استضافته ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "التأييد الشعبي الكاسح شكل درع حماية كبير من التونسيين لقرارات الرئيس التونسي"، مردفا: "التهديدات كانت تتلى  وتخرج على وسائل الإعلام من قبل أعضاء حركة النهضة والتي تعامل معها الرئيس التونسي بجدية تامة".

وأردف الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كل المؤشرات تؤكد اتجاه تونس إلى مشهد أفضل وأكثر استقرارًا، مؤكدًا أن التحدي الأبرز هو تغلب الحركة التصحيحية التونسية على مثل هذه التحديات بان تكون هناك قوى معرقلة تحاول إجهاض هذا المسار التصحيحي.

 

خالد عكاشة: تونس رقم مهم في استقرار المنطقة وهناك قوى تحاول عرقلة المسار التصحيحي


قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه ليس غريبًا على مصر أن تكون موجودة مع الشقيقة تونس بدعم كامل من الحكومة المصرية ومن الرأي العام المصري، وهو ما نرصده على مدار الساعة، مضيفًا: "نتابع هذا الأمر بشكل كبير والجميع متفاعل مع المسار التصحيحي الجديد الذي تنتهجه الدولة التونسية اليوم ويقتنع به الرئيس التونسي"

وأوضح "الدكتور خالد عكاشة" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن كل مصر والعرب يشاركوا تونس في الأمر، ويتمنوا النجاح لها في هذا المسار وتقديم الدعم بالكامل في كل ما تحتاجه تونس في اللحظة الراهنة هو موجود وهو ما كان حاضرًا في زيارة السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى تونس".


وتابع الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرسالة الداعمة التي حملها السفير سامح شكري وزير الخارجية إلى تونس تؤكد وقوف مصر بجانب تونس في كل المجالات والمسارات، مؤكدًا: "تونس رقم مهم في استقرار المنطقة والإجراءات التي تقوم بها تونس ستنقلها نقلة إلى الأمام واستعادة مؤسسات الدولة ومشروع الدولة الوطنية والأمل لدى التونسيين بان هناك نظام يكافح الفساد يرثي قواعد لحياة سياسية مستقرة تلبي طموحات الشعب التونسي تقتحم المشكلات بشجاعة وقرارات وتفعيل إيجابي".

 

في سياق أخر،لا تتخلى مصر عن أشقائها مهما تكلف الأمر، ودائما تقف حائط صد في ظهر الجميع وتدعمهم وتساندهم خاصة وقت الأزمات، وتؤكد مصر على ثوابتها الداعمة لاستقرار كافة الدول العربية والحفاظ على وحدتها ومؤسساتها الوطنية وترفض بقوة أية مساعي لتكدير سلمها وزعزعة أمنها.

أولى تلك الدول تونس الشقيقة، حيث أعلنت القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم كافة الدعم والمساندة للبلد العربي القريب من قلوب جميع المصريين، والذي يعيش أوضاعا صحية صعبة سببها تفشي وباء كورونا «كوفيد 19».

الدعم المصري لتونس التي تعيش أحداثا سياسية متوترة بجانب الوضع الصحي «بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد للحفاظ على أركان الدولة التونسية» لم يتوقف عند المساعدات الطبية العاجلة، ولكن جددت القيادة السياسية في مصر دعمها الكامل لتحقيق إرادة الشعب التونسي والإجراءات التي تُتخذ من الرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك في رسالة حملها وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، للرئيس التونسي قيس سعيد، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته اليوم إلى تونس ولقائه الرئيس قيس سعيد.

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