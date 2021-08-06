تويوتا تدفع بنسخة هجينة من أيقونتها الشهيرة ياريس .. صور

تواصل شركة تويوتا العريقة من تعزيز تواجدها داخل السوق الأوروبي بالعديد من الطرازات القوية، وكشفت عن نسختها يارس إيكوفان في إسبانيا، بإطلالة ميكانيكية وفنية تعتمد على قدرات كهربائية هجينة، وتعد عائلة ياريس من أشهر الإصدارات المقدمة من قبل العلامة التجارية اليابانية التي تأتي ضمن فئة السيدان أيضا، لكن أشهرها طرازات الهاتشباك الشبابية.

مواصفات تويوتا يارس إيكوفان الهجينة

تتوفر النسخة الهجينة بمحرك 3 سليندر ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، مع محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 120 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز E-CVT.

تتسع تويوتا يارس إيكوفان إلى 720 لتر من البضائع، بينما تأتي النسخة المخصصة للركاب بسعة 286 لتر، مع صندوق من المطاط والخشب تبلغ مساحته 0.9 متر مكعب، كما تضم شبكة تقسيم أمان خلف المقاعد مع حوامل خاصة لتأمين الأجزاء الكبيرة والثقيلة، كما يمكنها أن تسع حمولة تصل لـ 430 كيلوجرام.

و تأتي تويوتا ياريس إيكوفان بفئتين من التجهيزات، حيث تضم شاشة ملونة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 7 و 8 بوصة، مع كاميرا خلفية لسهولة التحكم، وبينما ترتكز على جنوط معدنية يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالإضافة إلى مصابيح ضباب دائرية الشكل، وشبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع.

تتوفر السيارة تويوتا ياريس إيكوفان داخل السوق الاسباني فقط و من المتوقع أن يتم تداولها إلى بعض الأسواق الأوروبية قريبًا، وتأتي ياريس إيكوفان بقيمة سعرية تبدأ من 27.587 دولار أمريكي و ذلك لفئة بيزنس بلس، بينما تقدم النسخة أكتيف تك بقيمة قدرها 28.915 دولار.