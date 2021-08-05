بـ 6 طعنات .. حبس المتهم بالشروع فى قتل زوجته بالقليوبية

أمرت محكمة جنايات بنها فى القليوبية استمرار حبس "م" 36 سنة مهندس زراعى لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته "ف" مدرسة، بشبرا الخيمة بطعنها 6 طعنات نافذة 4 منها بالبطن واثنتان بالظهر، حبسا مطلقا حتى جلسة 5 سبتمبر المقبل، لبيان الحالة الصحية النهائية للمجنى عليها والمرافعة الختامية للدفاع.

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ترجع الواقعة إلى أن المتهم والمجنى عليها تزوجا منذ فترة، وأنجبا طفلا إلا أن المتهم كان ينفق أمواله على أمور لا علاقة لها بالمنزل كما أنه كان يستولى على راتبها ولا يعطيها منه إلا القليل، وتطور الأمر إلى التطاول بالأيدى على المجنى عليها إلى أن انتهى بها الأمر لطلب الطلاق بالمعروف لكن المتهم لم يرضخ لطلباتها ورفض طلبها للطلاق.



وانتقلت المجنى عليها وطفلها إلى منزل والدها الذى كان مغلقا بعد وفاة والدها، وأسفل شقة شقيقتها المتزوجة بنفس العقار ومكثت بها فترة إلى أن انتظرها المتهم فى الساعة السابعة صباحا أسفل العقار وخلال ذهابها إلى العمل وكان برفقتها نجلها الطفل وعرض عليها العودة مرة أخرى لمنزلها إلا أن المجنى عليها رفضت الرضوخ لطلبه فسدد لها المتهم 4 طعنات بالبطن، وعندما سقطت على الأرض سدد لها طعنتين بالظهر.



وتجمع الأهالى بالمنطقة وألقوا القبض على المتهم وسلموه للشرطة التى حضرت على الفور، ونقل المجنى عليها للمستشفى، والتى لازالت حتى الآن بحالة خطرة بالرعاية المركزة وأمرت النيابة بحبس المتهم، وتحريات رجال المباحث حول الواقعة ثم إحالته للمحاكمة.

