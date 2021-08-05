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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أخبار المحافظات في 24 ساعة| مصرع وإصابة 38 في حوادث متفرقة.. غلق كلي لطرق خط سير موكب مركب خوفو.. حقيقة سقوط سيول بالبحر الأحمر

حادث- ارشيفية
حادث- ارشيفية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث 24 ساعة الماضية.

 

محافظ القاهرة : نقل قاطني عزبة أبو قرن لمساكن مجهزة بمشروع "معا"

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لإزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة  لقاطنيها .     

 

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، فى حادث وقع اليوم، الخميس، على طريق الكورنيش الجديد بجوار موقف الأقاليم بمدينة أسوان .

 

إصابة 14 في حادث تصادم بـ كفر الشيخ

أصيب 14 شخصاً بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، خلال حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق «الغنيمي/ العجوزين»، بمركز دسوق.

 

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام لـ 230 بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدني لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ،على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 230 درجة بدلاً من 238 درجة والثانوي العام خدمات 200 درجة بدلاً من 217 درجة.

 

راسبة في 6 مواد.. مفاجأة في قضية طالبة الفستان بطنطا

سادت  حالة من السخط والغضب ببعض صفحات وجروبات التواصل الاجتماعي فس بوك بمحافظة الغربية تضامنا مع إعلان طالبة كلية الأداب والمعروفة إعلاميا بالفتاة “طالبة الفستان” رسوبها في عدد من المواد الدراسية معللة اضطهادها من جانب مجلس إدارة الكلية وهو ما استنكره رواد مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" .

 

مرشد «إيفر جيفين» يكشف سبب تكريمه في احتفالية قناة السويس

أعرب الربان هشام الإمام كبير مرشدي هيئة قناة السويس، ومرشد السفينة البنمية إيفر جيفين، خلال رحلة مغادرتها، والتي سبق وأن جنحت بالمجرى الملاحي لقناة السويس، مارس الماضي، عن سعادته لتكريمه في احتفالية قناة السويس بتدشين الكراكة حسين طنطاوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.  

 

وصول الكراكة الهولندية «تحيا مصر» للبدء في مشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ

شهد بوغاز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بدء تفكيك الكراكة الهولندية «تحيا مصر» لنقلها لمصنع الرمال السوداء بالشركة المصرية للرمال السوداء لبدء أعمال التكريك.

 

أثناء الصلاة.. شاب يسرق مصلى داخل مسجد بـ الغربية ..صور

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم تداول مقطع فيديو يحمل مشاهد مصوره للشاب في العقد الثالث من عمره يدعي أداءه صلاه الجماعه داخل مسجد ورصده أثناء سرقته موبايل وحقيبه مصلي يؤدي صلاة الجماعة داخل المسجد .

 

محافظة الجيزة:غلق كلي للطرق والمحاور المؤدية لخط سير موكب مركب الملك خوفو

أعلنت محافظه الجيزة أنه في ضوء الاحتفال بنقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات الى المتحف المصرى الكبير بطريق القاهرة الاسكندريه الصحراوي في مراسم رفيعة المستوى والتي ستقام ابتداء من الساعة ٦ مساء يوم الجمعه الموافق ٦ - ٨ - ٢٠٢١ ….

 

عمليات البحر الأحمر تنفي سقوط سيول بمدن المحافظة

نفت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر سقوط أى أمطار اليوم على مختلف مدن المحافظة مشيره الى ان ما تم تداولة من أخبار بسقوط أمطار اليوم هو عارى تماما من الصحة فيما شهدت أمس المنطقة الواقعة جنوب الشلاتين سقوط أمطار متوسطة.

 

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم بـ كفر الشيخ

لقي شخص مصرعه بكفر الشيخ، مساء اليوم، وأصيب 4 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك وسقوطها في المياه بسيدي سالم.

 

بسبب مصروفات المدارس.. مواطن يحاول الانتحار من أعلى برج محمول بالدقهلية

حاول مواطن بمدينة الجمالية بـالدقهلية،اليوم الخميس، الانتحار من أعلى برج إحدى شركات الاتصالات بالمدينة  بسبب ادعائه عدم قدرته سداد المصروفات المدرسية لأبنائه ومطالبته بإعفائهم منه. 

 

مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب سيارة نقل بطريق السويس

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بحادث انقلاب سيارة نقل، اليوم الخميس، بطريق السويس- محور ٣٠ يونيو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

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