أخبار المحافظات في 24 ساعة| مصرع وإصابة 38 في حوادث متفرقة.. غلق كلي لطرق خط سير موكب مركب خوفو.. حقيقة سقوط سيول بالبحر الأحمر

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث 24 ساعة الماضية.

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لإزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها .

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، فى حادث وقع اليوم، الخميس، على طريق الكورنيش الجديد بجوار موقف الأقاليم بمدينة أسوان .

أصيب 14 شخصاً بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، خلال حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق «الغنيمي/ العجوزين»، بمركز دسوق.

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدني لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ،على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 230 درجة بدلاً من 238 درجة والثانوي العام خدمات 200 درجة بدلاً من 217 درجة.

سادت حالة من السخط والغضب ببعض صفحات وجروبات التواصل الاجتماعي فس بوك بمحافظة الغربية تضامنا مع إعلان طالبة كلية الأداب والمعروفة إعلاميا بالفتاة “طالبة الفستان” رسوبها في عدد من المواد الدراسية معللة اضطهادها من جانب مجلس إدارة الكلية وهو ما استنكره رواد مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" .

أعرب الربان هشام الإمام كبير مرشدي هيئة قناة السويس، ومرشد السفينة البنمية إيفر جيفين، خلال رحلة مغادرتها، والتي سبق وأن جنحت بالمجرى الملاحي لقناة السويس، مارس الماضي، عن سعادته لتكريمه في احتفالية قناة السويس بتدشين الكراكة حسين طنطاوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شهد بوغاز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بدء تفكيك الكراكة الهولندية «تحيا مصر» لنقلها لمصنع الرمال السوداء بالشركة المصرية للرمال السوداء لبدء أعمال التكريك.

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم تداول مقطع فيديو يحمل مشاهد مصوره للشاب في العقد الثالث من عمره يدعي أداءه صلاه الجماعه داخل مسجد ورصده أثناء سرقته موبايل وحقيبه مصلي يؤدي صلاة الجماعة داخل المسجد .

أعلنت محافظه الجيزة أنه في ضوء الاحتفال بنقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات الى المتحف المصرى الكبير بطريق القاهرة الاسكندريه الصحراوي في مراسم رفيعة المستوى والتي ستقام ابتداء من الساعة ٦ مساء يوم الجمعه الموافق ٦ - ٨ - ٢٠٢١ ….

نفت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر سقوط أى أمطار اليوم على مختلف مدن المحافظة مشيره الى ان ما تم تداولة من أخبار بسقوط أمطار اليوم هو عارى تماما من الصحة فيما شهدت أمس المنطقة الواقعة جنوب الشلاتين سقوط أمطار متوسطة.

لقي شخص مصرعه بكفر الشيخ، مساء اليوم، وأصيب 4 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك وسقوطها في المياه بسيدي سالم.

حاول مواطن بمدينة الجمالية بـالدقهلية،اليوم الخميس، الانتحار من أعلى برج إحدى شركات الاتصالات بالمدينة بسبب ادعائه عدم قدرته سداد المصروفات المدرسية لأبنائه ومطالبته بإعفائهم منه.

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بحادث انقلاب سيارة نقل، اليوم الخميس، بطريق السويس- محور ٣٠ يونيو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.