نشرة المنوعات|حرائق تلتهم الغابات في اليونان بسبب الحر..عراقي يضرب أمه البالغة من العمر 100 عام.. وحبس رئيس اتحاد كرة قدم دولة عربية بعد وفاة لاعب

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.



أججت درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية والرياح العاتية أكثر من 150 حريق غابات في مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال الأيام الأخيرة

عراقي يضرب أمه البالغة من العمر 100 عام

تعرضت عجوز عراقية عمرها قرن كامل، إلى التعنيف والضرب على يد ابنها، قبل أن تنقذها الشرطة العراقية من الموت، وتدخلها دار المسنين.

حبس رئيس اتحاد كرة قدم دولة عربية بعد وفاة لاعب بـ الملاريا

اتخذت الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إجراءات صحية طارئة، على عقب وفاة النقريش وإصابة عدد من زملائه بالملاريا.

.استنفار أمني في مطار ألماني بسبب لوحة فنية غريبة

أدت منحوتة فنية غير ضارة على شكل قنبلة يدوية في حقيبة أثناء رحلة جوية إلى الولايات المتحدة إلى تشكيل فريق لإبطال مفعول القنابل بمطار فرانكفورت بألمانيا.

ميكروب نادر يجعل الإنسان يعيش أكثر من 100 عام

بتحليل الميكروب في براز 160 شخصا من المعمّرين اليابانيين بأعمار 107 سنوات؛ ووجدوا أنهم مقارنة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و55 عاما لديهم مستويات أعلى من عدة أنواع من البكتيريا تنتج جزيئات تسمى الأحماض الصفراوية الثانوية.

إنجاز تاريخي لم يحدث منذ 41 عاما

شهدت الهند احتفالات كبيرة بعد عودة فريق الهوكي للرجال إلى منصة التتويج بعد 41 عامًا وسط أداء فاتر بشكل عام للبلاد في أولمبياد طوكيو.

