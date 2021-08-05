موجز السوشيال ميديا|برشلونة يسترجع أهداف ومهارات ميسي ويوجه.. والجماهير تدعم منتخب اليد

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برشلونة يسترجع أهداف ومهارات ميسي ويوجه رسالة له



نشرت الصفحة الرسمية لفريق برشلونة الإسباني فيديو يجمع مهارات وأهداف ليونيل ميسي الحاسمة مع الفريق بعد إعلان رحيله رسميا.



وعلقت الصفحة الرسمية للفريق الكتالوني قائلة "شكرا لك ليو ".



الجماهير تدعم منتخب اليد بعد خسارة نصف نهائي أولمبياد طوكيو أمام فرنسا



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #منتخب_اليد ، دعما لهم بعد خسارتهم نصف نهائي أولمبياد طوكيو تمام منتخب فرنسا.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اقسم بالله لو عندنا ناس في الكورة بتلعب بالروح ديه هنوصل بعيد جدااااا جداااا رجالة و بنحبكوا و هنفضل وراكوا لحد ما تحققكوا حلمكوا#منتخب_اليد "



شرفتونا ..رانيا علواني توجه رسالة لمنتخب اليد

وجهت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الاهلي رسالة دعم لمنتخب مصر لكرة اليد بعد الخروج من نصف نهائي أولمبياد طوكيو أمام فرنسا



ونشرت رانيا علواني صورة لمنتخب اليد وعلق قائلا "شرفتونا يا أبطال ".