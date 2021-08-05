الأولمبية المصرية: منتخب إسبانيا فى المتناول.. على لاعبي مصر حصد البرونزية

قال شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، إن منتخب مصر لكرة اليد يركز على مواجهة إسبانيا لتحقيق الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف العريان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "الرياضة مكسب وخسارة، نريد أن ننسى خسارة مباراة فرنسا ونركز على مواجهة إسبانيا وتحقيق البرونزية، ومنتخب إسبانيا في المتناول نفس مستوى ألمانيا".

وتابع: "مواجهة إسبانيا أسهل من فرنسا، وأهم شيء بذل أقصى جهد من جانب اللاعبين، وكلام الرئيس السيسي رفع المعنويات بشكل كبير جدًا".

وأردف: "إصابة علي زين غالبًا ستمنعه من المشاركة أمام إسبانيا، ولا يوجد تقصير من أي لاعب مصري في بعثة مصر بالأولمبياد".

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة اليد خسر أمام فرنسا بنتيجة 27-23، وفشل في الصعود إلى المباراة النهائية بأولمبياد طوكيو.