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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث|مقتل شاب فى واقعة إطلاق أمين شرطة الرصاص.. المؤبد لعاطلين سرقا 8 أشخاص بالإكراه في أطفيح

اخبار الحوادث
اخبار الحوادث

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالى:

 

وفاة شخص فى واقعة إطلاق أمين شرطة الرصاص على شقيقان بالقليوبية
لقى شخص مصرعه فى حادث قيام أمين شرطة بمرور شبين القناطر فى القليوبية باطلاق الرصاص على شقيقان فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على تسجيل مخالفة مرورية على مزلقان قرية نوى وتولت النيابة التحقيق.

9 أغسطس ..أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة
حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، جلسة 9 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عامل بالاتجار في نبات الفدود المخدر في مدينة نصر.

مقتل شاب باشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
لقي شاب مصرعه في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية النزلة المستجدة بمركز ساحل سليم في أسيوط.

المؤبد لعاطلين سرقا 8 أشخاص بالإكراه في أطفيح

قضت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بالسيدة زينب، بمعاقبة عاطلين غيابيا، بالسجن النؤبد، لاتهامهما بسرقة 8 أشخاص بالإكراه بمنطقة أطفيح.

بسبب مصروف العيد .. تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها في القليوبية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الكلية فى القليوبية تجديد حبس ر. س الزوجة المتهمة بقتل زوجها قبل عيد الأضحى المبارك 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 7157 لسنة 2021 جنايات طوخ، والتي تباشر تحقيقاتها نيابة طوخ، تحت إشراف المستشار طاهر غنيم رئيس النيابة.

براءة 10 متهمين بينهم لواء شرطة سابق من تهمة التنقيب عن الآثار بالفيوم
قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل ، رئيس المحكمة  و عضوية المستشارين  علاء محمد عبد الوهاب  ووسيم ماهر اسكندر المستشارين ، الفيوم  ببراءة 10 متهمين بالتنقيب عن الأثار بأحدى منازل قرية الخريجيين بمركز يوسف الصديق بالفيوم.

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