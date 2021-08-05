أخبار الرياضة .. الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس.



خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

تنتظر الجماهير المصرية، قمة كبيرة في كرة اليد حينما يلعب الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي.

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