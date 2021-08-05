بعد رحيل ميسي .. جماهير برشلونة تتوافد على ملعب الكامب نو

توافد عدد كبير من جماهير برشلونة أمام ملعب "الكامب نو"، بعد رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي بشكل رسمي عن النادي.

وسيطرت حالة من الحزن على جميع الحاضرين.

وأعلن نادي برشلونة رسميا رحيل قائده ليونيل ميسي عن الفريق بشكل رسمي.

ونشر برشلونة بيانا أكد فيه رحيل النجم الأرجنتيني عن النادي بعد فشل مفاوضات التجديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة مدوية وهي رفض ميسي تجديد تعاقده مع فريق برشلونة.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن ميسي أصبح بعيدا عن تجديد تعاقده مع برشلونة أكثر من أي وقت مضى، والمحادثات بين الطرفيين وصلت لطريق مسدود.

وأكدت الصحيفة أن الأمور وصلت لمرحلة اللاعودة ولابورتا يعرف ذلك جيدا.

ووصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الأربعاء، لمدينة برشلونة الإسبانية بعد انتهاء إجازته الصيفية بجزيرة إيبيزا.

وكشفت تقارير صحفية أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد إعلان رحيل ليونيل ميسي رسميًا عن الفريق.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية سيعقد لابورتا مؤتمرًا صحفيًا غدًا الجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، للحديث عن رحيل ميسي.

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