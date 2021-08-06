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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي ضحية أمين شرطة شبين القناطر يشعلون النيران في دراجته البخارية بالقليوبية

مكان حدوث الجريمة
مكان حدوث الجريمة

أشعل أهالي ضحية أمين شرطة بوحدة مرور شبين القناطر في القليوبية النيران بدراجته النارية والتجمهر على المزلقان مطالبين باتخاذ الإجراءات ضد أمين الشرطة.

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وكانت مصادر بمستشفي قليوب بالقليوبية التخصصي قد أعلنت وفاة "يسري م" 38 سنة أحد مصابي حادث إطلاق أمين شرطة الرصاص على المتوفى وشقيقه في مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف على مخالفة مرورية بمنطقة مزلقان نوي مركز شبين القناطر.


ونشبت مشادة تطورت لمشاجرة أمين الشرطة المكلف بتسيير المرور في المنطقة والذي أطلق عدة أعيرة نارية مما تسبب في مصرع المجني عليه وإصابة شقيقه وتجمهر الأهالي بالمنطقة محاولين الفتك بالمتهم حيث تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف  وضبط المتهم والتحفظ على السلاح بحوزته. 


حرر محضر بالواقعة وتم نقل المصاب والمتوفى إلى مستشفي قليوب التخصصي وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.


تلقت أجهزة الأمن فى القليوبية إخطارًا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بالمنطقة مما استدعى أمين الشرطة المتهم لإطلاق الرصاص عليهما بسبب تحريره مخالفة مرورية لأحد معارفهما وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة، وأطلق عليهما الرصاص. 


انتقلت أجهزة الأمن والقيادات الأمنية بالقليوبية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على الموقف بعد تجمهر الأهالي وتبين أنه في أثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان نوي لتنظيم حركة المرور بتكليف من وحدة مرور شبين القناطر شرع في تحرير مخالفة مرورية لأحد السيارات المارة بالمنطقة.


وعلى الفور تدخل كل من يسري م د وشقيقه سالم م د أصحاب ورشة كاوتش بمنطقة مزلقان نوي بجوار محطة القطار وحاول أحدهما منعه من كتابة المخالفة وأخذ القلم والدفتر فنشبت مشاجرة بينهم فأطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما مما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثاني.


وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى بالقليوبية فيما تجمهر مجموعة من الأهالي للفتك بأمين الشرطة، الذي اختبأ في غرفة الملاحظة بالمزلقان حتى تم التحفظ عليه من قوات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث وجرت المعاينة للمكان وجارى تفريغ كاميرات المراقبة بالمزلقان لمعرفة أسباب الحادث وحقيقة الواقعة ومتابعة حالة المصاب بالمستشفى.

القليوبية شبين القناطر مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة

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