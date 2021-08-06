كهربا يوجه رسالة لـ بدر بانون بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد

وجه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي رسالة دعم لصديقة بالفريق بدر بانون بعد إصابته بفيروس المستجد



ونشر كهربا عبر استوري حسابه بـ إنستجرام صورة لبدر بانون وعلق قائلا "الف سلامة يا اخويا ".







وظهرت المسحة الطبية التي خضع لها بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصابته بفيروس كورونا.





وتغيب بدر بانون عن مباراة الفريق الأحمر أمام وادي دجلة وخضع لمسحة قبل المباراة.

واعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه وادي دجلة اول امس الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.