سكان حدائق أكتوبر يشكون من بيع شركات التسويق العقاري لغرف الخدمات بالأسطح

أرسل القارئ محمد عبد الجيد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الشركات العقارية الموجودة بحدائق أكتوبر بسبب بيع غرف الخدمات الخاصة بالعقارات .

وقال عبد الجيد في شكواه نحن سكان حدائق أكتوبر نعاني من قيام عدد من شركات التطوير العقاري بعرض غرف خدمات العمارات السكنية للبيع شقق منفصلة وهو ما يخالف قرارات التخصيص حيث قامت إحدى الشركات الكبرى بعرض غرف الأسطح بمبلغ يتجاوز ٧٠٠ جنيه مما يضر بباقي سكان العقار حيث أن مساحة الأرض مقسمة بين عدد الشقق الفعلية مما ينتقص من حصصهم بالأرض.

وأضاف كما قامت أحد الشركات بالسماح بفتح محل لبيع الخمور داخل احد التجمعات السكنية وقد قامت جميع شركات التطوير العقاري بمطالبة سكان التجمعات السكنية بحدائق أكتوبر بسداد تكاليف إنشاء الشبكات الداخلية من الغاز والتلفون الارضى وعدد من المرافق الأخرى والتي تم تحصيلها عند التعاقد وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري بتخصيص الأرض.

للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على الرقم 01111690614