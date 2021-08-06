رسالة دعم من أكرم توفيق لـ محمد هاني لهذا السبب

وجه أكرم توفيق نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رسالة دعم ومساندة لـ محمد هاني نجم الفريق عقب الهجوم عليه خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع أدائه مع الفريق .

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”: " محمد هاني لاعب كبير "

الفوز على دجلة كان مميزا.. موسيماني: دوري هذا العام مهم جدا لنا



شدد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم، في ظل الصراع الشرس مع الزمالك.

وأعرب موسيماني عن سعادته بالفوز على وادي دجلة أمس بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت على ملعب الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ 22 من الدوري العام.

وقال موسيماني خلال تصريحاته على إذاعة يوخوزي إف ام الجنوب إفريقية :إن الفوز على وادي دجلة في مباراة الأمس كان مميزاً ولكن يوجد ضغوطات كثيرة على الفريق وهذا يرهقنا كثيراً.

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي :"فريقنا مازال يحاول. يجب أن نفوز بهذا اللقب، إنه مهم للغاية بالنسبة لنا".

وكان الأهلي قد نجح من خلال انتصار الأمس من اعتلاء صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 61 نقطة متفوقًا على الزمالك بفارق المواجهات المباشرة، وذلك قبل 7 مواجهات لكل منهما حتى نهاية المسابقة.

ومنذ تولي موسيماني الإدارة الفنية للأهلي توج بالعديد من الألقاب، 2 دوري أبطال إفريقيا ..1 بطولة السوبر الافريقي ..1 برونزية كاس العالم للاندية ..1 بطولة الدوري المصري .. وبطولة كأس مصر"

تراجع فريق الكرة بالنادي الأهلي في التصنيف العالمي للأندية في أحدث تصنيف صادر من موقع «footballdatabase» العالمي المتخصص في ترتيب أندية العالم.

ورغم تراجع الأهلي عالميا، إلا أنه حافظ على صدارة قائمة الأندية المصرية والإفريقية، واحتل المارد الأحمر المركز رقم 28 عالميا بعكس الشهر الماضي الذي احتل فيه المركز رقم 25 على مستوى فرق العالم.

ورغم تراجع النادي الأهلي في الترتيب العالمي إلا أنه تفوق على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، منها توتنهام الإنجليزي، روما ولاتسيو الإيطاليين، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، سبورتنج لشبونة البرتغالي.



وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مركزا واحدا هذا الشهر، ليحتل المركز 134 عالميا بعدما كان في المركز 135 في الشهر الماضي، وتواجد في المركز الثاني بقائمة الأندية المصرية والأفريقية.