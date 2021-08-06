وكيل ناصر ماهر يحسم مصير اللاعب مع الأهلي وموقف صلاح محسن

كشف احمد يحيى وكيل أعمال اللاعبين عن مصير ناصر ماهر نجم فريق الأهلي مع الفريق في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي.

وأكد أحمد يحيي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن ناصر ماهر حزين لعدم مشاركته مع الأهلي بشكل أساسي مشددا أن النادي لم يتحدث مع ماهر بشان بقائه في الفريق أو مصيره.

وأضاف أن استمرار ناصر ماهر مع الأهلي بهذا الشكل أمر غير مقبول مشددا أن الأهلي لم يتحدث مع اللاعب عن الصفقة التبادلية مع بيراميدز حتى الآن وكل ما يثار مجرد شائعات .

وعن عمار حمدي وأحمد عبدالقادر فأكد أن الاهلي أخبار اللاعبين بعودتهما للفريق عقب انتهاء الإعارة مشددا ان هناك جلسة ستجمع اللاعبان بمسؤولي الاهلي يحسم امر مشاركته بشكل اساسي حيث انه امر ضروري ولا سيتكرر مصير ناصر ماهر.

وأضاف أن صلاح محسن نجم الفريق لا يمتلك اي عروض حتى الان مشددا ان اللاعب كان ينتظر اولمبياد طوكيو لاظهار امكانيات اللاعب حتى يتلقي عروض

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك



تراجع فريق الكرة بالنادي الأهلي في التصنيف العالمي للأندية في أحدث تصنيف صادر من موقع «footballdatabase» العالمي المتخصص في ترتيب أندية العالم.

ورغم تراجع الأهلي عالميا، إلا أنه حافظ على صدارة قائمة الأندية المصرية والإفريقية، واحتل المارد الأحمر المركز رقم 28 عالميا بعكس الشهر الماضي الذي احتل فيه المركز رقم 25 على مستوى فرق العالم.

ورغم تراجع النادي الأهلي في الترتيب العالمي إلا أنه تفوق على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، منها توتنهام الإنجليزي، روما ولاتسيو الإيطاليين، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ورغم تراجع النادي الأهلي في الترتيب العالمي إلا أنه تفوق على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، منها توتنهام الإنجليزي، روما ولاتسيو الإيطاليين، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مركزا واحدا هذا الشهر، ليحتل المركز 134 عالميا بعدما كان في المركز 135 في الشهر الماضي، وتواجد في المركز الثاني بقائمة الأندية المصرية والأفريقية.

واحتل فريق بيراميدز المركز الـ 440 عالميا والـ 23 أفريقيا، والثالث بقائمة الأندية المصرية في هذا التصنيف الشهري.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في التاسعة من مساء يوم السبت 7 أغسطس 2021 في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 23 لبطولة الدوري المصري الممتاز .

ويلعب نادي الزمالك مع نظيره غزل المحلة في السابعة مساء السبت أيضا، في لقاء مؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري.

وسيطر النادي الأهلي على قمة الدوري المصري الممتاز مجدداً بعد رحلة شاقة وطويلة غاب خلالها عن الصدارة بسبب العدد الكبير من المباريات المؤجلة لانشغاله بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع النادي الأهلي تحقيق فوز غالي علي نادي وادي دجلة (2-1) ليصعد إلى المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة ليتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على منافسه نادي الزمالك بعد أن خاض كلا من الفريقين 27 مباراة.