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رئيس التحرير
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رياضة

حسام حسن يوجه رسالة دعم لـ أحمد الشناوي بعد إجراء عملية جراحية بالرباط الصليبي

صدى البلد

وجه حسام حسن المدير الفني لنادي للاتحاد السكندري رسالة دعم لـ أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي .
 

وكتب حسام حسن عبر صفحته الرسمية بفيس بوك قائلا "كل الشفاء العاجل لأحمد الشناوي ان شاء الله ترجع اقوي من الأول وافضل يا رب ".
 

خضع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز لجراحة اليوم في ألمانيا تحت إشراف فريق من أفضل الأطباء المتخصصين في إصابات الرباط الصليبي بعدما أصيب مؤخرا مع الفريق.

وخضع الحارس لجراحة الرباط الصليبي بالركبة وأنهت إدارة بيراميدز إجراءات سفره مؤخرا ليجري الجراحة بنجاح، وسيبقى هناك لعدة أيام بناء على نتيجة العملية التي خضع لها.

وعقب عودة الحارس من ألمانيا سيتم تحديد موعد البدء في عمليات العلاج الطبيعي والتأهيل على أمل الإسراع في عودته للملاعب مرة أخرى خلال أقصر فترة ممكنة.

أحمد الشناوي نادي بيراميدز بيراميدز لاتحاد السكندري

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