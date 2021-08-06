بجوار معرض سيارات.. إطفاء الجيزة تسيطر على حريق قطعة أرض بطريق مصر - أسيوط

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، في السيطرة على حريق قطعة أرض هيش على طريق مصر - أسيوط الزراعي في الجيزة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في قطعة أرض على طريق مصر - أسيوط الزراعي.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بإشراف اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بسيارات الإطفاء.

ونجحت سيارات الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأراضي المجاورة، وإجراء عمليات التبريد.

وتبين من المعاينة أن الحريق اشتعل في أرض هيش بجوار معرض سيارات على طريق مصر - أسيوط الزراعي.

وأمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم.

وتباشر فرق الأدلة الجنائية وجهات التحقيق، الاجراءات لكشف أسباب الحريق.