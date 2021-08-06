وكيل مصطفى محمد يكشف موقف اللاعب من العودة لـ الزمالك

كشف أحمد يحيي وكيل اعمال مصطفي محمد نجم الزمالك المعار لـ جالاتا سراي خلال الفترة الحالية.

وأكد أحمد يحيي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن جالاتا سراي يسعى لـ بقاء مصطفي محمد مع الفريق حيث أنه تألق مع الفريق وأضاف له الكثير.

وأضاف أن صفقة انضمام اللاعب لـ جالاتا سراي ستظهرخلال الفترة المقبلة سواء بتفعيل بند الشراء او العودة للزمالك عقب انتهاء الإعارة.

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك



تراجع فريق الكرة بالنادي الأهلي في التصنيف العالمي للأندية في أحدث تصنيف صادر من موقع «footballdatabase» العالمي المتخصص في ترتيب أندية العالم.

ورغم تراجع الأهلي عالميا، إلا أنه حافظ على صدارة قائمة الأندية المصرية والإفريقية، واحتل المارد الأحمر المركز رقم 28 عالميا بعكس الشهر الماضي الذي احتل فيه المركز رقم 25 على مستوى فرق العالم.

ورغم تراجع النادي الأهلي في الترتيب العالمي إلا أنه تفوق على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، منها توتنهام الإنجليزي، روما ولاتسيو الإيطاليين، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مركزا واحدا هذا الشهر، ليحتل المركز 134 عالميا بعدما كان في المركز 135 في الشهر الماضي، وتواجد في المركز الثاني بقائمة الأندية المصرية والأفريقية.

واحتل فريق بيراميدز المركز الـ 440 عالميا والـ 23 أفريقيا، والثالث بقائمة الأندية المصرية في هذا التصنيف الشهري.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في التاسعة من مساء يوم السبت 7 أغسطس 2021 في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 23 لبطولة الدوري المصري الممتاز .

ويلعب نادي الزمالك مع نظيره غزل المحلة في السابعة مساء السبت أيضا، في لقاء مؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري.

وسيطر النادي الأهلي على قمة الدوري المصري الممتاز مجدداً بعد رحلة شاقة وطويلة غاب خلالها عن الصدارة بسبب العدد الكبير من المباريات المؤجلة لانشغاله بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع النادي الأهلي تحقيق فوز غالي علي نادي وادي دجلة (2-1) ليصعد إلى المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة ليتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على منافسه نادي الزمالك بعد أن خاض كلا من الفريقين 27 مباراة.