وجيه أحمد: حكمان مصريان يقتربان من إدارة مباريات كأس العالم 2022.. وهذا سر اختيار أمين عمر للقمة

حسم وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام مسألة اختيار طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباريات القمة المقبلة عقب قرار أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بتعيين طاقم تحكيم مصري لمباريات القمة.

وأكد وجيه أحمد في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن تعيين طاقم تحكيم أجنبي أمر انتهي تماما ولن يتكرر مجددا .

وأضاف وجيه أحمد أن أمين عمر ومحمود أبو الرجال مرشحان بنسبة 90 % لخوض مباريات كأس العالم 2022 ولكن فرصه أمين عمر تقدر بنسبه 65 % لـ 70 % في ظل وجود غربال ورضوان جيد من شمال أفريقيا.

وعن إدارة محمود البنا لـ مباراة القمة بين الاهلي والزمالك فأكد أن إدارته كانت جيدة وكان هناك تعاون بينه وبين حكام الـ فيديو .

وأضاف أن اختيار أمين عمر للمباراة الثانية كان لكونه مرشح لإدارة مباريات كأس العالم 2022 لذلك كان ضروري وجوده في مباريات كبرى.

وتابع أنه أعد طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائي كأس مصر حال تأهل الأهلي والزمالك للمباراة لاضافة لـ طاقم آخر

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك



تراجع فريق الكرة بالنادي الأهلي في التصنيف العالمي للأندية في أحدث تصنيف صادر من موقع «footballdatabase» العالمي المتخصص في ترتيب أندية العالم.

ورغم تراجع الأهلي عالميا، إلا أنه حافظ على صدارة قائمة الأندية المصرية والإفريقية، واحتل المارد الأحمر المركز رقم 28 عالميا بعكس الشهر الماضي الذي احتل فيه المركز رقم 25 على مستوى فرق العالم.

ورغم تراجع النادي الأهلي في الترتيب العالمي إلا أنه تفوق على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، منها توتنهام الإنجليزي، روما ولاتسيو الإيطاليين، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مركزا واحدا هذا الشهر، ليحتل المركز 134 عالميا بعدما كان في المركز 135 في الشهر الماضي، وتواجد في المركز الثاني بقائمة الأندية المصرية والأفريقية.

واحتل فريق بيراميدز المركز الـ 440 عالميا والـ 23 أفريقيا، والثالث بقائمة الأندية المصرية في هذا التصنيف الشهري.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في التاسعة من مساء يوم السبت 7 أغسطس 2021 في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 23 لبطولة الدوري المصري الممتاز .

ويلعب نادي الزمالك مع نظيره غزل المحلة في السابعة مساء السبت أيضا، في لقاء مؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري.

وسيطر النادي الأهلي على قمة الدوري المصري الممتاز مجدداً بعد رحلة شاقة وطويلة غاب خلالها عن الصدارة بسبب العدد الكبير من المباريات المؤجلة لانشغاله بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع النادي الأهلي تحقيق فوز غالي علي نادي وادي دجلة (2-1) ليصعد إلى المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة ليتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على منافسه نادي الزمالك بعد أن خاض كلا من الفريقين 27 مباراة