مدافع برشلونة الأسبق يوجه رسالة لـ ميسي بعد رحيله

علق مدافع فريق برشلونة الأسبق ، كارليس بويول، على رحيل ليونيل ميسي لنادي اخر بعد عدم التواصل الي اتفاق مع برشلونة .



ونشر كارليس بويول صورة له مع ميسي وعلق قائلا "شكرا جزيلا لك علي كل شيء. لا يمكننا أن نشكرك على كل ما قدمته لذلك أتمنى لك الأفضل ".



وأعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمس الخميس، في بيان رسمي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي .

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".



وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".



وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".