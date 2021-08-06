أولمبياد طوكيو.. حبيبة مرزوق في المركز الـ 20 في ختام تصفيات الجولة الثانية بالجمباز الإيقاعي

احتلت حبيبة مرزوق لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الايقاعي، المركز 20 مع ختام التصفيات الثانية ضمن منافسات الجمباز الإيقاعي بدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020” المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.



حيث تنقسم المنافسات الى أربعة أقسام، أول متنافستين في (الطوق، الكرة)، والمنافستين الثالثة والرابعة في (الشريط والصولجان).



استطاعت حبيبه إحراز في منافسات الطوق إجمالي 21.700 نقطة في المنافسات الاولي.



وفي المنافسات الثانية أحرزت حبيبة 22.150 نقطة في منافسات الكرة.



لتحصل حبيبه على اجمالي 43.85 نقطة، لتأتي حبيبه في المركز ال 20 مع ختام التصفيات الثانية للجمباز الايقاعي.

وتدخل لاعبات الجمباز الايقاعي منافسات البطولة والمكونة من أربع منافسات، حيث يتأهل 10 لاعبات فقط من ال 26 لاعبة المشاركة في منافسات البطولة.

أكبر بعثة مصرية في تاريخ الأولمبياد

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

وتملك مصر في رصيدها ختي الأن ثلاث ميداليات برونزية نجح في احرازهم سيف عيسي في التايكوندو وهداية ملاك في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة.