خدمات تهمك| موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد.. غلق كلي لمحاور بالجيزة.. و5 علامات تدل على تلف فرامل سيارتك

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الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة الذي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وتتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحبه ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة أيضا بمحافظات الجمهورية.

سعر الذهب اليوم الجمعة 6 - 8 - 2021

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة 6 - 8 -2021، بنحو 3 جنيهات في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، لمعرفة الأسعار إضغط هنا

محافظة الجيزة:غلق كلي للطرق والمحاور المؤدية لخط سير موكب مركب الملك خوفو

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء الاحتفال بنقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات الى المتحف المصرى الكبير بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في مراسم رفيعة المستوى والتي ستقام ابتداء من الساعة ٦ مساء يوم الجمعة الموافق ٦ - ٨ - ٢٠٢١ وفي إطار القيام بالإجراءات اللازمة للتأمين الكامل أثناء أعمال نقل المركب المشار إليه تنوه المحافظة بأنه سيتم إجراء غلق كل الطرق والمحاور المؤدية لخط سير الموكب المشار إليه عند بداية التحرك بدءاً من بوابة المنطقة الأثرية المطلة على طريق الفيوم الصحراوي الكائنة أمام مدينة حدائق الأهرام مرورا بميدان الرماية وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وصولا حتى المتحف المصرى الكبير حيث تقام هذه الاحتفالية إبتداء من الساعة ٦ مساء يوم الجمعة الموافق ٦ /٨ /٢٠٢١ حتي الانتهاء الكامل من فعاليات الاحتفالية صباح يوم السبت الموافق ٧ /٨ /٢٠٢١ .

الميكانيكي بيقولك.. 5 علامات تدل على تلف فرامل سيارتك

تعتبر فرامل السيارة من أهم القطع الداخلية الواقعة بالمنظومة الفنية، فهي صاحبة الفضل في أمر التوقف سواء كان بصورة طبيعية، أو في حالات الخطر و الوقوف الحتمي، ثم مواصلة التعامل مع مهام الطريق مرة اخرى، و مع تعدد الأعطال الفنية الخاصة بالتقنيات الميكانيكية داخل السيارة مثل اعطال المحرك و دورة التبريد، تبقى فرامل السيارة هي الأبرز بين هؤلاء.

