غدا السبت.. بدء التقديم  لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة العريش

تبدأ كلية التربية الرياضية بجامعة العريش ،غدا السبت ، تلقي طلبات التقديم وسحب الملفات لاختبارات القدرات بالكلية ، ولمدة أسبوعين، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور عز الدين حسينى جاد ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعميد الكلية ..حيث يتم سحب الملفات لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية والتقديم اعتبارا من 7 أغسطس الجارى وحتى 19 أغسطس ، وذلك دون الارتباط بظهور نتيجة الثانوية العامة .

التقديم الكترونيا:



ويقوم الطالب بتسجيل بياناته الكترونيا بالدخول على موقع التنسيق وهو: Www.tansik.egypt.gov.egوطباعة استمارة البيانات وتقديمها للكلية .. مع صورة رقم الجلوس وصورة بطاقة الرقم القومى وصورتين شخصيتين لسحب ملف اختبارات القدرات ليتم تحديد الموعد من خلال الكلية .

ويشترط أن يكون الطالب أو الطالبة من خريجى الثانوية العامة 2020/2021 ، وألا يقل طول المتقدمين عن 165 سنتيمترا للبنين و 155 سنتيمترا للبنات للعام الدراسى 2021 / 2022 ، والذي يبدأ اعتبارا من يوم 8 أغسطس الجارى حتى 23 سبتمبر المقبل بالنسبة للطلاب القدامى ، وأنه بالنسبة للطلاب الجدد فسيتم تحديد الموعد وفقا لمكتب التنسيق والمرحلة .

القدرات



