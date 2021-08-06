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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا السبت.. بدء التقديم  لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة العريش

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش

تبدأ كلية التربية الرياضية بجامعة العريش ،غدا السبت ، تلقي طلبات التقديم وسحب الملفات لاختبارات القدرات بالكلية ، ولمدة أسبوعين،  وذلك تحت رعاية الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور عز الدين حسينى جاد ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعميد الكلية ..حيث يتم سحب الملفات لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية  والتقديم  اعتبارا من 7  أغسطس الجارى وحتى 19 أغسطس ، وذلك دون الارتباط بظهور نتيجة الثانوية العامة .

التقديم الكترونيا:
 

ويقوم الطالب  بتسجيل بياناته الكترونيا بالدخول على موقع التنسيق وهو:   Www.tansik.egypt.gov.egوطباعة استمارة البيانات وتقديمها للكلية .. مع صورة رقم الجلوس وصورة بطاقة الرقم القومى وصورتين شخصيتين لسحب ملف اختبارات القدرات ليتم تحديد الموعد من خلال الكلية .

ويشترط  أن يكون الطالب أو الطالبة من خريجى الثانوية العامة 2020/2021 ، وألا يقل طول المتقدمين عن 165 سنتيمترا للبنين و 155 سنتيمترا للبنات  للعام الدراسى 2021 / 2022 ، والذي يبدأ اعتبارا من يوم 8 أغسطس الجارى حتى 23 سبتمبر المقبل بالنسبة للطلاب القدامى ، وأنه بالنسبة للطلاب الجدد فسيتم تحديد الموعد وفقا لمكتب التنسيق والمرحلة .

القدرات

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القدرات اختبار كلية الرياضية العريش

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